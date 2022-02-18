В белом доме оценили переговоры по иранской ядерной сделке в Вене

"Переговоры с Ираном по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене достигли критической точки", заявила на брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

В соответствии с политикой США по использованию фальшивых дедлайнов в Вене для оказания давления на Иран за столом переговоров, она отметила, что если "мы не придем к соглашению в ближайшие несколько недель, ядерный прогресс Ирана сделает невозможным его возвращение в СВПД".

В среду замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани заявил, что после многих недель интенсивных переговоров мы как никогда близки к соглашению. "В то же время соглашения не будет до тех пор, пока не будет согласовано все", отметил старший переговорщик Ирана. Он подчеркнул, что "партнерам по переговорам нужно придерживаться реалистичного подхода, избегать неуступчивости и учитывать уроки последних четырех лет".

8 февраля в Вене возобновились переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В конце января участники переговоров решили взять паузу на 10 дней для консультаций в своих столицах.