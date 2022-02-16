Франция: переговоры в Вене подошли к решающей точке

Он не указал на выход США из СВПД, но утвердил, что Мяч на поле Ирана. "Это вопрос не недель, это вопрос дней. У них [Ирана] есть очень четкий выбор: либо они развяжут серьезный кризис в ближайшие дни… либо примут соглашение, учитывающее интересы всех сторон", заявил он, передает Reuters.

Ле Дриан добавил, что евротройка, Россия и Китай согласовали контуры соглашения. "От иранцев нужны политические решения. Мы приближаемся к моменту истины", указал глава МИД Франции.

8 февраля в Вене возобновились переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В конце января участники переговоров решили взять паузу на 10 дней для консультаций в своих столицах.