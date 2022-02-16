16 февр. 2022 г., 21:37
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News Code: 84653147
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Франция: переговоры в Вене подошли к решающей точке

Франция: переговоры в Вене подошли к решающей точке

Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в среду, что переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе подошли к решающей точке, это вопрос не недель, это вопрос дней.

Он не указал на выход США из СВПД, но утвердил, что Мяч на поле Ирана. "Это вопрос не недель, это вопрос дней. У них [Ирана] есть очень четкий выбор: либо они развяжут серьезный кризис в ближайшие дни… либо примут соглашение, учитывающее интересы всех сторон", заявил он, передает Reuters.

Ле Дриан добавил, что евротройка, Россия и Китай согласовали контуры соглашения. "От иранцев нужны политические решения. Мы приближаемся к моменту истины", указал глава МИД Франции.

8 февраля в Вене возобновились переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В конце января участники переговоров решили взять паузу на 10 дней для консультаций в своих столицах.

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