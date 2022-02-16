16 февр. 2022 г., 13:40
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News Code: 84652692
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Иран не собирается обсуждать с США и Европой вопросы, которые выходят за рамки СВПД

Иран не собирается обсуждать с США и Европой вопросы, которые выходят за рамки СВПД

Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани заявил, что Иран не будет обсуждать с США и Европой вопросы, которые выходят за рамки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"США и Европа провалили испытание выполнением своих обязательств по ядерной сделке. СВПД теперь стал пустым документом для Ирана в экономической сфере и отмене санкций", написал Шамхани в своем Twitter.

По его словам, не рамок СВПД не будут никаких переговоров между Ираном и США и Европой.

Ранее Шамхани заявил, что Реальная отмена санкций означает, что #Иран получит надежные и устойчивые экономические выгоды

"Проверка и предоставление гарантии являются неотъемлемой частью достижения хорошей сделки на переговорах в Вене", отметил секретарь ВСНБ Ирана.

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