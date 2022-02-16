Иран не собирается обсуждать с США и Европой вопросы, которые выходят за рамки СВПД

"США и Европа провалили испытание выполнением своих обязательств по ядерной сделке. СВПД теперь стал пустым документом для Ирана в экономической сфере и отмене санкций", написал Шамхани в своем Twitter.

По его словам, не рамок СВПД не будут никаких переговоров между Ираном и США и Европой.

Ранее Шамхани заявил, что Реальная отмена санкций означает, что #Иран получит надежные и устойчивые экономические выгоды

"Проверка и предоставление гарантии являются неотъемлемой частью достижения хорошей сделки на переговорах в Вене", отметил секретарь ВСНБ Ирана.