Шамхани: Реальная отмена санкций означает, что Иран получит надежные и устойчивые экономические выгоды

«Настоящая отмена санкций означает, что Иран получит надежные и устойчивые экономические выгоды», — написал Шамхани в своем аккаунте в Twitter во вторник.

«Доказанная нелояльность со стороны американцев является самой серьезной угрозой для любого соглашения», — отметил он.

«Проверка и предоставление гарантии — неотъемлемая часть хорошей сделки», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиян заявил, что некоторые поспешные меры, повторяющиеся игры с текстом и отсутствие серьезной воли со стороны западных стран к достижению хорошего и надежного соглашения в Вене излишне затянули переговоры.