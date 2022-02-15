15 февр. 2022 г., 15:20
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News Code: 84651872
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Шамхани: Реальная отмена санкций означает, что Иран получит надежные и устойчивые экономические выгоды

Шамхани: Реальная отмена санкций означает, что Иран получит надежные и устойчивые экономические выгоды

Тегеран, 15 февраля, ИРНА - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани в своем послании назвал нелояльность США наиболее серьезной угрозой любому соглашению.

«Настоящая отмена санкций означает, что Иран получит надежные и устойчивые экономические выгоды», — написал Шамхани в своем аккаунте в Twitter во вторник.

«Доказанная нелояльность со стороны американцев является самой серьезной угрозой для любого соглашения», — отметил он.

«Проверка и предоставление гарантии — неотъемлемая часть хорошей сделки», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиян заявил, что некоторые поспешные меры, повторяющиеся игры с текстом и отсутствие серьезной воли со стороны западных стран к достижению хорошего и надежного соглашения в Вене излишне затянули переговоры.

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