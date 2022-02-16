16 февр. 2022 г., 11:01
Journalist ID: 2177
News Code: 84652366
0 Persons

Путин заявил, что позиции России и ФРГ по иранской ядерной программе довольно близки

Путин заявил, что позиции России и ФРГ по иранской ядерной программе довольно близки

Москва, 16 февраля. ИРНА — Президент РФ Владимир Путин сообщил, что позиции Москвы и Берлина по иранской ядерной программе достаточно близки, передает ТАСС.

На пресс-конференции по итогам переговоров во вторник с канцлером ФРГ Олафом Шольцем глава российского государства рассказал, что обсудил с ним некоторые актуальные международные проблемы, в том числе и ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

"Мы на уровне министерств иностранных дел постоянно находимся в контакте по этому вопросу, и должен отметить, что здесь наши позиции достаточно близки", - подчеркнул российский лидер.

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется в формате участников Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (РФ, Великобритания, Германия, Китай и Франция) и их отдельных консультаций с США без участия Ирана, который пока был не готов на прямые переговоры с Вашингтоном. Переговорщики уже договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, его участники настроены постараться завершить работу в феврале 2022 года.

Путин также поблагодарил Шольца "за совместную работу" на встрече в Москве, "полезный и содержательный диалог".

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha