Дипломатический визит сионистов в Вену, фактически являющийся их вторым визитом в середине восьмого раунда переговоров, на этот раз стал новостью. Представители оккупационного режима в Иерусалиме также посетили Вену около трех недель назад и, как сообщается, встретились с представителями «Большой Пятерки», Европейского союза и Соединенных Штатов в отеле Carlton Ritz, недалеко от отеля Coburg.

Это событие было в то время скрыто от глаз СМИ и не нашло отражения в прессе. Но, по словам корреспондента ИРНА, необычные движения перед отелем Ritz и посещение представители «Большой Пятерки» в это место, наряду с внезапным повышением уровня безопасности перед отелем Ritz, в то время как общие встречи проводятся в отеле Marriott, способствовали присутствию сионистов в Вене.

Хотя делегации, участвовавшие в переговорах, неохотно комментировали это или, по крайней мере, не объясняли, почему место их встреч внезапно изменилось, но само собой разумеется, что эти события, особенно когда мы знаем, что сионистские чиновники всех уровней совершают международные поездки с высоким уровнем мер безопасности, являются свидетельством их присутствия.

Разумеется, история сионистских движений не ограничивается этим периодом, и когда после пятимесячного перерыва возобновились переговоры с составом новой делегации Исламской Республики Иран, их деструктивная деятельность была поставлена ​​на паузу. В интервью ИРНА в декабре прошлого года источник сообщил, что три европейских государства-члена ядерной сделки координировали свои действия с сионистским режимом на переговорах в Вене, и сказал, что между двумя сторонами были проведены регулярные поездки и переговоры, что сорвать переговоры и не достичь договоренностей и обязательств соглашения 2015 года.

По его словам, их важнейшим общим вопросом является озабоченность ролью Ирана перед лицом региональных и международных событий, что ослабляет присутствие сионистского режима, с одной стороны, и снижает экономические интересы этих трех европейских стран с точки зрения торговли и продажи оружия.

Источник заявил, что недавний визит премьер-министра Израиля в арабские страны Персидского залива был совершен с целью «не выполнить план Исламской Республики Иран по дальнейшему развитию отношений с соседними странами».

Хотя эти заявления частично контролировали спекуляции в СМИ, само собой разумеется, что сионистский режим, который по своей сути стремится создать напряженность в регионе, пытается продолжить свои преступления на оккупированных территориях, продолжая создавать кризис вокруг иранской ядерной программы.

По сути, сионисты считают любое соглашение на венских переговорах противоречащим их экспансионистским целям, и в связи с этим они превратили некоторые договаривающиеся страны в инструмент безнравственности на переговорах. Их встреча с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии накануне заседания Совета управляющих показывает, что они, не колеблясь, негативно влияют на независимость голосования этого международного органа.

Восьмой раунд переговоров по снятию санкций начался 26 декабря и, по мнению всех сторон, достиг завершающей стадии. Между тем, западные страны оказали давление на иранских переговорщиков, чтобы добиться от Ирана уступок, создав эмоциональную атмосферу и выдвинув требования после урегулирования. Ходят слухи, что некоторые части текста проекта соглашения намеренно просочились в западные СМИ, чтобы заставить Исламскую Республику Иран принять текст, который нравится другим сторонам.