Таджикский посол предложил провести Дни культуры Таджикистана в Иране

Во время встречи Низомиддин Зохиди предложил провести Дни культуры Таджикистана в Иране, отметив, что Таджикистан направит своих самых важных деятелей культуры и искусства в Исламскую Республику Иран, что подчеркивает важность дружбы и отношений с Тегераном.
Он добавил, что Таджикистан и Иран связывают важные общие географические, исторические, культурные и религиозные ценности.
Президент Организации исламской культуры и коммуникации Ирана, в свою очередь, заявил, что иранская сторона придает особое значение развитию и укреплению взаимодействия в культурной сфере.
Тегеран, 14 февраля. ИРНА — Посол Таджикистана в Иране Низомиддин Зохиди провел в понедельник встречу с президентом Организации исламской культуры и коммуникации Ирана Мохаммадом Мехди Иманипуром.
Во время встречи Низомиддин Зохиди предложил провести Дни культуры Таджикистана в Иране, отметив, что Таджикистан направит своих самых важных деятелей культуры и искусства в Исламскую Республику Иран, что подчеркивает важность дружбы и отношений с Тегераном.
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