Таджикский посол предложил провести Дни культуры Таджикистана в Иране

Во время встречи Низомиддин Зохиди предложил провести Дни культуры Таджикистана в Иране, отметив, что Таджикистан направит своих самых важных деятелей культуры и искусства в Исламскую Республику Иран, что подчеркивает важность дружбы и отношений с Тегераном.

Он добавил, что Таджикистан и Иран связывают важные общие географические, исторические, культурные и религиозные ценности.

Президент Организации исламской культуры и коммуникации Ирана, в свою очередь, заявил, что иранская сторона придает особое значение развитию и укреплению взаимодействия в культурной сфере.