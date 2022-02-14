Соглашение в Вене – в ожидании политических решений другой стороны, заявил Хатибзаде

«В Вене переговоры Ирана с группой «пятерки» не зашли в тупик, они продолжаются между делегациями. Когда речь идет о днях, когда необходимо решить серьезные вопросы, обсуждения становятся трудными», отметил он.

По его словам, Исламская Республика Иран после возвращения своей делегации в Тегеран вновь обсудил предложенный пакет, конечно делать и получать предложения — это нормально, и ничего экстраординарного не произошло.

Он назвал оставшиеся вопросы в Вене ключевыми, которые требуют политических решений другой стороны. «По мере усиления воли американцев и евротройки наша дистанция от достижения договоренности будет уменьшаться», добавил пресс-секретарь МИД Ирана.

Хатибзаде также сообщил, что министр иностранных дел Ирана сегодня встретится со своим ирландским коллегой в Тегеране.

Иран комментировал разграбление Соединенным Штатом активов Афганистана

Комментируя акт США по активам Афганистана, представитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики заявил: «Это не первый раз, когда Соединенные Штаты разграбляют имущество других стран. США считают, что они владеют активами всех стран мира и что они могут, как им заблагорассудится, голосовать в одиночку в качестве судьи и присяжных и конфисковывать имущество других».

Президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому активы Центрального банка Афганистана в $7 млрд, хранящиеся в США, могут пойти на гуманитарную помощь афганцами и на компенсации семьям жертв террористических атак 11 сентября 2001 года.

Акт посла России в Иране взбудоражил общественное мнение

10 февраля посол Леван Джагарян в честь дня дипломатического работника возложил цветы к памятнику Грибоедова, убитого в Тегеране.

Комментируя акт посла РФ в Тегеране Левана Джагаряна, Хатибзаде заявил: «Каждый видный посол и дипломат знает, что ему не следует пытаться взбудоражить общественное мнение страны пребывания. Этот акт не соответствует нашим очень привилегированным отношениям с Россией и мы следовали за этим вопросом через собственные каналы».

По словам дипломата, у Ирана и России многослойные отношения и стратегическое партнерство. Указав на плодотворную встречу иранского президента со своим российским коллегой, он добавил, что взаимные поддержки Ирана и России показывают их единые позиции.

Иран выразил озабоченность ситуацией вокруг Украины

Говоря о недавние напряженности между Украиной и Россией, Хатибзаде заявил, что Иран внимательно следит за событиями в Украине. Он также выразил беспокойство в связи с ростом напряженности между двумя странами.

«Естественно, Иран как страна, у которой есть хорошие отношения с Россией и Украиной, приглашает обе стороны к мирному разрешению своих споров и готовы работать, чтобы сблизить взгляды двух стран», отметил иранский дипломат.

Он подчеркнул, что евразийский регион не может терпеть другой напряженности. «К сожалению, Соединенные Штаты своим разрушительным поведением в течение последних десятилетий во всех частях мира, включая регион, показали, что они не извлекают урок из своих ошибок и продолжают создавать напряженность», отметил Хатибзаде.

Все санкции США должны быть сняты одновременно

Пресс-секретарь МИД Ирана в ответ на вопрос о необходимых гарантиях заявил: «Соединенные Штаты не заслуживают доверия, поэтому нам надо получить гарантии, чтобы правительство США снова не высмеивало международное право и отношения».

Он подчеркнул, что все санкции, несовместимые с обязательствами США по резолюции 2231 СБ ООН, должны быть сняты одновременно.

Хатибзаде заявил, что обмен заключенными между Ираном и США касается гуманитарным вопросам, и считается одним из приоритетов Тегерана. Однако американская сторона пока не приняла решение об этом вопросе, и ожидает итогов переговоров в Вене.Пресс-секретарь МИД Ирана в ответ на вопрос о необходимых гарантиях заявил: «Соединенные Штаты не заслуживают доверия, поэтому нам надо получить гарантии, чтобы правительство США снова не высмеивало международное право и отношения».

Он подчеркнул, что все санкции, несовместимые с обязательствами США по резолюции 2231 СБ ООН, должны быть сняты одновременно.

Хатибзаде заявил, что обмен заключенными между Ираном и США касается гуманитарным вопросам, и считается одним из приоритетов Тегерана. Однако американская сторона пока не приняла решение об этом вопросе, и ожидает итогов переговоров в Вене.