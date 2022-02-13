13 февр. 2022 г., 11:09
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News Code: 84649545
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Представитель иранского правительства заявил о нейтрализации санкций

Представитель иранского правительства заявил о нейтрализации санкций

Тегеран, 13 февраля, ИРНА – Внешняя политика, ориентированная на результат, без надежды на Вену и Нью-Йорк, нейтрализовала санкции. Об этом заявил официальный представитель правительства Ирана Али Бахадори Джахроми в субботу.

Он назвал сообщения западных СМИ об установлении нового рекорда в экспорте нефти за последние три года другим признаком провала политики максимального давления против иранского народа.
«Внешняя политика, ориентированная на результат, без надежды на Вену и Нью-Йорк, нейтрализовала санкции. Иранский народ является победителем этой войны», подчеркнул он.

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