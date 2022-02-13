Представитель иранского правительства заявил о нейтрализации санкций

Он назвал сообщения западных СМИ об установлении нового рекорда в экспорте нефти за последние три года другим признаком провала политики максимального давления против иранского народа.
«Внешняя политика, ориентированная на результат, без надежды на Вену и Нью-Йорк, нейтрализовала санкции. Иранский народ является победителем этой войны», подчеркнул он.
Тегеран, 13 февраля, ИРНА – Внешняя политика, ориентированная на результат, без надежды на Вену и Нью-Йорк, нейтрализовала санкции. Об этом заявил официальный представитель правительства Ирана Али Бахадори Джахроми в субботу.
Он назвал сообщения западных СМИ об установлении нового рекорда в экспорте нефти за последние три года другим признаком провала политики максимального давления против иранского народа.
Похожие новости
-
Иран впервые за три года увеличил экспорт нефти до 1 млн баррелей в сутки
Тегеран. 11 февраля. ИРНА – Иран впервые за три года увеличил экспорт нефти до 1 млн баррелей…
-
Достигнута рекордная добыча нефти в Иране несмотря на продолжение экономических санкций
Тегеран, 12 февраля, ИРНА - Данные ОПЕК показывают, что добыча нефти в Иране в первый месяц…
Your Comment