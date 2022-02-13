Представитель иранского правительства заявил о нейтрализации санкций

Он назвал сообщения западных СМИ об установлении нового рекорда в экспорте нефти за последние три года другим признаком провала политики максимального давления против иранского народа.

«Внешняя политика, ориентированная на результат, без надежды на Вену и Нью-Йорк, нейтрализовала санкции. Иранский народ является победителем этой войны», подчеркнул он.