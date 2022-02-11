Иран впервые за три года увеличил экспорт нефти до 1 млн баррелей в сутки

«По мере возобновления ядерных переговоров экспорт нефти из Ирана увеличивается. По оценкам компаний, отслеживающих нефтяные потоки, экспорт иранской нефти вырос до более чем 1 млн баррелей в сутки впервые за почти три года, согласно оценкам компаний», — говорится в сообщении.

Как сообщается, Пекин призвал США отменить антииранские санкции.

«Администрация президента Джо Байдена обсудила импорт нефти с Китаем, но не ввела санкции против китайских граждан и компаний. Пекин призвал США снять санкции с Ирана, против которых выступает Китай», — отмечается в публикации.

По информации издания, непрямые переговоры между Ираном и США о возобновлении ядерной сделки возобновились во вторник. В случае успеха переговоров Иран может возобновить открытые продажи нефти.