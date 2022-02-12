Российский чиновник: отношения Москвы и Тегерана развиваются день ото дня

Коснувшись трех раундов телефонных переговоров между президентами Ирана и России за последние недели и месяцы, а также недавней встречи Эбрахима Раиси и Владимира Путина, Маргулов выразил надежду, что итоги переговоров двух президентов будут укреплять отношения Тегерана и Москвы в различных областях.

«Главы МИД Ирана и России находятся в постоянном контакте и обсуждают региональные и глобальные вопросы. Важное значение имеет также парламентское сотрудничество двух стран», - отметил он.

Российский чиновник сказал, что одним из приоритетов двух стран является расширение торгового сотрудничества, и сказал, что, несмотря на санкции и пандемию коронавируса, товарооборот между двумя сторонами в 2021 году достиг более 4 миллиардов долларов.

Относительно готовящегося Тегераном и Москвой долгосрочного стратегического документа замглавы МИД РФ заявил, что этот документ будет иметь очень важное значение для двух стран, что может поднять уровень двусторонних отношений в различных сферах до беспрецедентного уровня.