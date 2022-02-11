Пашинян поздравил Верховного лидера и президента Ирана

"Армения придаëт особую важность последовательному развитию сотрудничества с соседней и дружественной страной, основанной на взаимном уважении. Пашинян напомнил, что в этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, выразил уверенность в том, что доверительный характер связей и впредь будет способствовать развитию и благополучию двух государств", говорится в послании, адресованном Верховному лидеру Исламской революции.

Уверен, что наши теплые добрососедские отношения, прочно сотканные на взаимном уважении и доверии, обретут новые горизонты во имя развития наших стран и благосостояния народов.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам крепкого здоровья, а дружественному народу Ирана прочного мира.

"Отмечая целенаправленность Армении и Ирана укреплять мир и стабильность в регионе, подтверждаю официальное приглашение посетить Армению для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня. Убежден, что благодаря совместным усилиям мы будем привержены углублению армяно-иранских межгосударственных отношений на высоком уровне, многоплановая повестка нашего сотрудничества будет еще больше расширена на благо наших народов и стран", - отмечается в послании Эбрахиму Раиси по случаю Дня победы Исламской революции.