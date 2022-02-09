Иран и Финляндия подчеркнули необходимость борьбы с терроризмом

В ходе встречи, которая состоялась в Тегеране, обе стороны подчеркнули важность развития правового и судебного сотрудничества.

Гарибабади, который также возглавляет Судебное управление по правам человека, подробно остановился на политике Ирана в области прав человека и судебной дипломатии и выразил готовность Тегерана вести переговоры с Финляндией по правам человека и правовому и судебному сотрудничеству.

Он раскритиковал политический подход некоторых стран к правам человека и двойные стандарты в этом отношении.

Он надеется, что Финляндия примет профессиональный и независимый подход во время своего членства в Совете ООН по правам человека (UNHRC).

Между тем Фром-Эммесбергер высоко оценила поддержку Ираном членства Финляндии в СПЧ ООН.

Она также приветствовала развитие экспертных юридических и судебных переговоров и обмен опытом с Ираном в этой области.

Обе стороны подчеркнули важность борьбы с терроризмом, который угрожает правам человека в мире, и поддержки прав уязвимых групп, таких как женщины, дети и люди с ограниченными возможностями.