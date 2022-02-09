9 февр. 2022 г., 15:17
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В Тегеране открылся 37-й международный музыкальный фестиваль Фаджр

В Тегеране открылся 37-й международный музыкальный фестиваль Фаджр

Тегеран, 9 февраля, ИРНА - 37-й международный музыкальный фестиваль Фаджр в среду открылся с поп-концерта в столице.

С 9 по 18 февраля в Тегеране проходит 37-й международный музыкальный фестиваль «Фаджр». Это считается одним из ежегодных художественно-культурных мероприятий, посвященных годовщиной победы Исламской революции в Иране. Международный музыкальный фестиваль «Фаджр» также является одним из популярнейших художественных мероприятий в Иране.
1690 артистов выступают в этом фестивале, включая 570 мужчин и 245 женщин только из Тегерана.
Кроме Тегерана, международный музыкальный фестиваль Фаджр также проходит в Курдистане, Кермане, Свободной зоне Арванд, Иламе, Кохгилуйе и Бойерахмед, Бушере, Чехармехали и Бахтиария, Восточной Азербайджане, Систане и Белуджистане, Занджане и Семнане.
Артисты из Италии, Египта, Афганистана, Нидерландов и Северной Македонии также выступят иранским любителям музыки.

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