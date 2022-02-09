В Тегеране открылся 37-й международный музыкальный фестиваль Фаджр

С 9 по 18 февраля в Тегеране проходит 37-й международный музыкальный фестиваль «Фаджр». Это считается одним из ежегодных художественно-культурных мероприятий, посвященных годовщиной победы Исламской революции в Иране. Международный музыкальный фестиваль «Фаджр» также является одним из популярнейших художественных мероприятий в Иране.

1690 артистов выступают в этом фестивале, включая 570 мужчин и 245 женщин только из Тегерана.

Кроме Тегерана, международный музыкальный фестиваль Фаджр также проходит в Курдистане, Кермане, Свободной зоне Арванд, Иламе, Кохгилуйе и Бойерахмед, Бушере, Чехармехали и Бахтиария, Восточной Азербайджане, Систане и Белуджистане, Занджане и Семнане.

Артисты из Италии, Египта, Афганистана, Нидерландов и Северной Македонии также выступят иранским любителям музыки.