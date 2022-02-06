В 37-м международном музыкальном фестивале «Фаджр» примут участие 9 иностранных музыкантов

В этом году на международном музыкальном фестивале «Фаджр» из-за пандемии коронавируса были запланировали ограниченные выступления в международной номинации.

При этом в фестивале примет участие группа музыкантов каввали «Наджмуддин» из Афганистана, которая в настоящее время находится в Иране из-за ситуации в стране.

Кроме того, в 37-м международном музыкальном фестивале «Фаджр» примут участие голландский пианист, музыкальная группа из Египта и группа под названием «Маленькая Италия» из Италии.

Музыкальный фестиваль Фаджр проводится с 1985 года, первоначально он назывался как «Всеобщий фестиваль гимнов и революционных мелодий» с тем, чтобы стать началом самого важного музыкального события в Иране в последующие годы.