Тахт-Раванчи назвал односторонние санкции против Ирана преступлением против человечества

«Те страны, которые вводят санкции, не должны оставаться безнаказанными», заявил посол на 76-й сессии ООН в Нью-Йорке во вторник. Он добавил, что такие агрессивные и односторонние меры являются вопиющим нарушением международных прав.

Тахт-Раванчи отметил, что все санкции, будь то односторонние или многосторонние, негативно оказывают влияние на простых людях и ненадлежащим образом на бедных, стариках, детях и женщинах. Во время таких пандемий, как COVID-19, санкции подвергают опасности жизнь и здоровье [обычных] людей больше, чем других.

Посол далее выразил сожаление в связи с тем, что органами Совбеза ООН неоднократно манипулировали некоторые страны, стремящиеся служить своим нелегитимным политическим интересам, оказывая максимальное давление на развивающиеся государства.

«Такое поведение является как явным нарушением Устава ООН и международных прав, так и признаком неуважения к силе и авторитету Совета Безопасности», отметил Тахт Раванчи.

По словам посла, вот уже несколько десятилетий Исламская Республика Иран подвергается беспрецедентным в истории жестким экономическим санкциям США, добавив, что такие незаконные меры напрямую затронули уязвимых людей, включая детей, пациентов и стариков в Иране.

Посол заключил, что права человека гражданских лиц не должны использоваться как инструмент политического давления на страну.