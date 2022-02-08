8 февр. 2022 г., 09:11
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News Code: 84642969
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Заместитель генсека ООН признала неэффективность санкций

Заместитель генсека ООН признала неэффективность санкций

Тегеран, 8 февраля. ИРНА — Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миротворчеству Розмари Ди Карло признала, что санкции ООН больше не являются эффективным инструментом.

Однако Розмари Ди Карло подчеркнула на заседании Совета Безопасности ООН, что санкции остаются жизненно важным инструментом, доступным СБ в соответствии с Уставом ООН для обеспечения международного мира и безопасности.

По ее словам, санкции, введенные за последнее десятилетие, показали, что ограничительные меры могут иметь большее влияние, чем ограничение поставок оружия и боеприпасов или финансирование вооруженных групп в условиях войны.

Заместитель Генерального секретаря ООН напомнила, что в настоящее время в Совете Безопасности действует 14 режимов санкций. "Они поддерживают урегулирование конфликтов в Ливии, Мали, Южном Судане и Йемене. Их цель — предотвратить незаконную смену правительства в Гвинее-Бисау", указала она.

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