Заместитель генсека ООН признала неэффективность санкций

Однако Розмари Ди Карло подчеркнула на заседании Совета Безопасности ООН, что санкции остаются жизненно важным инструментом, доступным СБ в соответствии с Уставом ООН для обеспечения международного мира и безопасности.

По ее словам, санкции, введенные за последнее десятилетие, показали, что ограничительные меры могут иметь большее влияние, чем ограничение поставок оружия и боеприпасов или финансирование вооруженных групп в условиях войны.

Заместитель Генерального секретаря ООН напомнила, что в настоящее время в Совете Безопасности действует 14 режимов санкций. "Они поддерживают урегулирование конфликтов в Ливии, Мали, Южном Судане и Йемене. Их цель — предотвратить незаконную смену правительства в Гвинее-Бисау", указала она.