Беннет продолжает попытки сорвать переговоры в Вене

Беннет на заседании кабинета министров в воскресенье вечером заявил, что Израиль внимательно следит за ядерными переговорами в Вене.

«Мы отвечаем за ядерную программу Ирана, и, конечно же, мы наблюдаем за переговорами в Вене», - заявил он.

Беннет назвал Иран самой большой угрозой для режима и сказал: «Наша позиция по этим переговорам ясна, и любой, кто думает, что это соглашение повысит стабильность, ошибается».

В последние недели, когда усилились слухи о соглашении с Ираном по ядерной программе, премьер-министр Израиля и другие официальные лица выразили обеспокоенность по поводу переговорного процесса.