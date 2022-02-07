7 февр. 2022 г., 13:05
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News Code: 84642046
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Иран ждет, когда поведение американцев и европейцев изменится на практике: МИД

Иран ждет, когда поведение американцев и европейцев изменится на практике: МИД

Тегеран, 7 февраля, ИРНА - «Исламская Республика Иран ждет, когда американцы практически изменят свое поведение», — сказал официальный представитель МИД Саид Хатибзаде, имея в виду продолжение переговоров в Вене.

«Иранская делегация, которая находилась в Тегеране несколько дней для необходимых консультаций, завтра, даст Бог, отправится в Вену. Ожидается, что все делегации вернутся завтра. Исламская Республика Иран ожидает принятия необходимых решений с другой стороны, особенно Вашингтона. Вопрос о снятии санкций и выгодах Ирана от экономических аспектов ядерной сделки является очень ключевым и красной линией Исламской Республики Иран», - отметил он.

«Мы ожидаем, что делегации, в том числе США, вернутся с четкими инструкциями по выполнению своих обязательств перед ядерной сделкой в отношении снятия санкций. Мы надеемся, что то, что звучит как позитивные заявления, на практике превратится в обязательства», - добавил он.

Как сообщает ИРНА, переговоры между Ираном и группой «Большой пятерки» возобновятся в Вене с завтрашнего дня 8 февраля.

В последние дни переговорщики были заняты подготовкой соглашения и решением некоторых спорных вопросов. Подавляющее большинство делегаций признают, что переговоры продвигаются вперед, несмотря на сложность некоторых вопросов.

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