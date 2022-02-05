Роберт Мали: Мы не можем гарантировать следующий подход администрации США к СВПД

В интервью MSNBC, которое было опубликовано сегодня в американской медиасети, Роберт Мали признал разногласия между Вашингтоном и Тель-Авивом по поводу возврату в ядерную сделку и призвал нынешних чиновников Тель-Авива обратить внимание на раскаяние бывших чиновников режима за поддержку выхода США из Соглашения 2015 года.

Что касается противодействия сионистского режима мирной деятельности иранской ядерной программы, он сказал: «Мы не согласны с израильтянами по поводу возврату в ядерную сделку».