5 февр. 2022 г., 13:27
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Роберт Мали: Мы не можем гарантировать следующий подход администрации США к СВПД

Роберт Мали: Мы не можем гарантировать следующий подход администрации США к СВПД

Тегеран, 5 февраля, ИРНА - Спецпредставитель США по Ирану Роберт Мали заявил, что нынешняя администрация Вашингтона не может гарантировать, что следующая администрация не выйдет из возможной ядерной сделки с Ираном.

В интервью MSNBC, которое было опубликовано сегодня в американской медиасети, Роберт Мали признал разногласия между Вашингтоном и Тель-Авивом по поводу возврату в ядерную сделку и призвал нынешних чиновников Тель-Авива обратить внимание на раскаяние бывших чиновников режима за поддержку выхода США из Соглашения 2015 года.

Что касается противодействия сионистского режима мирной деятельности иранской ядерной программы, он сказал: «Мы не согласны с израильтянами по поводу возврату в ядерную сделку».

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