Восьмой раунд переговоров в Вене (Австрия) по возобновлению ядерной сделки 2015 года и отмене антииранских санкций продвигается вперед, что подтвердили представители Ирана, Европейского союза и группы «Большой пятерки» (Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия). Сейчас дипломатические команды вернулись в свои столицы для проведения политических консультаций. Наблюдатели очень оптимистично настроены на то, что консенсус, включающий требования Тегерана, такие как отмена санкций, а также проверка и гарантии, может быть достигнут на следующих этапах переговоров.

Три европейские державы (Великобритания, Франция и Германия) выпустили совместное коммюнике, в котором объявили, что переговоры подходят к концу и необходимы политические решения.

Однако, несмотря на прогресс, достигнутый в переговорном процессе, Запад прибег к определенной пропагандистской кампании, чтобы добиться уступок на переговорах в Вене.

Западные державы, особенно США, выдвинули так называемую промежуточную сделку для достижения своих многочисленных целей. Западные чиновники и СМИ выдвинули такое необоснованное предложение с целью найти способ избежать принятия своих международных обязательств, показывая, что они не стремятся раз и навсегда разрешить споры о выполнении ядерного соглашения, официально известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Иранская команда переговорщиков исключила такое предложение, отметив, что они стремятся достичь долгосрочного и стабильного соглашения, которое открывает путь для иностранных инвестиций в Иран и гарантирует интересы иранцев.

Запад также играть в «хорошего полицейского / плохого полицейского» на фоне вступления в сложную фазу венских переговоров, требующих принятия политических решений. Европейская тройка проявила активность в этом отношении.

Британская сторона сыграла ту негативную роль, которую на предыдущих раундах играла Франция. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Иран должен выбрать, хочет ли он достичь консенсуса или хочет нести ответственность за провал СВПД, предупредив, что все варианты будут выложены на стол, если СВПД подойдет к концу.

Дипломатический аппарат Ирана отреагировал на неконструктивные заявления, подчеркнув, что Лондон и его союзники пытаются переложить вину на Тегеран, в то время как США вышли из ядерной сделки в 2018 году, а их западные союзники не сделали ничего, чтобы противостоять этому незаконному шагу.

США также применяют различные тактики, такие как выдвижение вопросов, не имеющих отношения к СВПД, и необоснованных сроков венских переговоров. Поэтому покидание Ричарда Нефью, который известен как архитектор санкций Вашингтона против Ирана, можно рассматривать как заговор с целью подготовить почву для требования новых уступок. Покидание или отказ Нефью от участия в переговорах также может стать позитивным сигналом для иранцев о том, что США готовы к заключению сделки.

Однако Исламская Республика требует отмены санкций, проверки будущих мер США и гарантий выполнения обязательств по СВПД. Американская сторона пока отказывается принимать эти логичные требования.

Один из вопросов, которого добивается иранская переговорная команда на переговорах в Вене, заключается в том, что Запад, в частности США, должны гарантировать, что они не будут злоупотреблять механизмом восстановления санкций ООН, предусмотренным ядерной сделкой 2015 года, что означает мгновенное повторное введение антииранских санкций.

Администрация Трампа вышла из СВПД в мае 2018 года, но они попытались злоупотребить этим механизмом, несмотря на то, что США больше не являются участником сделки; поэтому иранская дипломатическая команда стремится к заключению надлежащего соглашения, которое будет препятствовать будущим злоупотреблениям этим механизмом.