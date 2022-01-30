Переговоры Ирана с группой «пятерки» в Вене на фоне тактики западных СМИ

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана. Переговоры в настоящее время приостановлены, делегации отправились в свои страны для консультаций и вернутся в Вену на следующей неделе. В этом материале рассматриваем известные тактики западных СМИ, которые скрывают суть переговоров Ирана с группой «пятерки».
Временное соглашение
Западные СМИ и официальные лица в этом раунде переговоров поднимали вопрос о временном соглашении. Ранее западные средства массовой информации уже несколько раз говорили об этом вопросе, и в восьмом раунде переговоров они вновь доказали эту идею как стратегия Запада и США на переговорах. Западные государства, которые не хотят принять свою международную ответственность, не заинтересованы в решении проблематики ядерной программы Ирана в полной мере.
Хороший полицейский, плохой полицейский
Пока переговоры по ядерной сделке достигли продвинутой стадии и политических решений, европейские государства сыграют положительные и негативные роли. Великобритания в этом раунде занимает роль плохого полицейского, который ранее сыграл представитель Франции.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс с целью саботажа в переговорах утверждала, что переговоры с Ираном приближаются к опасному тупику. «Мы продолжаем работать в тесном сотрудничестве с нашими союзниками, но переговоры заходят в опасный тупик. Теперь Иран должен выбрать, хочет ли он заключить сделку или нести ответственность за крах СВПД».
Изменение состава дипломатической команды США
США с начала переговоров совершили различные тактики, поэтому выход некоторых американских специалистов из делегации может рассматриваться как новый заговор. СМИ сообщили, что Ричард Нефью как разработчик санкций против Ирана и два сторонника более жесткой позиции по Ирану отказались от участия в работе и покинули команду переговорщиков.
В декабре также СМИ сообщили об увольнении постпред США по делам Ирана Роберта Мали. Хотя этого не произошло, некоторые считают такие слухи как знаки внутренних разногласий в американской команде.
Требования Ирана
Несмотря на любые давления и угрозы, Иран не отступает от своих законных требований, включая отмену санкций, механизм проверки, получение гарантий и предотвращение западных сторон злоупотреблять механизмами, предусматриваемыми в Резолюции 2231.
Your Comment