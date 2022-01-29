Переговоры по СВПД в Вене приостановлены до следующей недели

Делегации вернутся в свои столицы для консультаций со своими правительствами. Переговоры возобновятся на следующей неделе.

В последний день переговоров глава иранской делегации, замглавы МИД по политическим вопросам Али Багери Кани провел переговоры с заместителем генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора.

Он также провел переговоры с представителями «евротройки» (Великобритания, Франция и Германия).

Главный преговорщик Ирана также провел трехстороннюю встречу с главами делегаций России и Китая.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что переговоры по иранской ядерной сделке достигли продвинутой стадии.

"Участники венских переговоров по СВПД решили сделать перерыв для консультаций в столицах. Переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки достигли продвинутой стадии, когда требуются политические решения", – написал Ульянов в Twitter.

3 января в Вене возобновился после новогоднего перерыва восьмой раунд переговоров, целью которых является отмена антииранских санкций США и воссоздание СВПД в первоначальном виде.