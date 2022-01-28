28 янв. 2022 г., 22:19
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News Code: 84629849
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Источник: Скорость окончательного соглашения в Вене зависит от решений других сторон

Источник: Скорость окончательного соглашения в Вене зависит от решений других сторон

Тегеран, 28 января, ИРНА - «Если остальные стороны примут необходимые решения после возвращения из столиц, есть вероятность, что мы сможем быстрее двигаться к соглашению», — сказал источник, имея в виду приостановку восьмого раунда переговоров по снятию санкций в Вене.

По его словам, учитывая важность остающихся вопросов и необходимость принятия политических решений, было решено, что делегации вернутся в столицы для консультаций.

«Процесс переговоров в целом носит конструктивный и перспективный характер, и если остальные стороны примут необходимые решения после возвращения из столиц, можно будет быстрее двигаться к соглашению», - отметил он.

В последние дни переговорщики были заняты подготовкой соглашения и решением некоторых спорных вопросов. Подавляющее большинство делегаций признают, что переговоры продвигаются вперед, несмотря на сложность некоторых вопросов.

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