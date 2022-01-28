Источник: Скорость окончательного соглашения в Вене зависит от решений других сторон

По его словам, учитывая важность остающихся вопросов и необходимость принятия политических решений, было решено, что делегации вернутся в столицы для консультаций.

«Процесс переговоров в целом носит конструктивный и перспективный характер, и если остальные стороны примут необходимые решения после возвращения из столиц, можно будет быстрее двигаться к соглашению», - отметил он.

В последние дни переговорщики были заняты подготовкой соглашения и решением некоторых спорных вопросов. Подавляющее большинство делегаций признают, что переговоры продвигаются вперед, несмотря на сложность некоторых вопросов.