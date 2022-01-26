26 янв. 2022 г., 21:44
Journalist ID: 2388
News Code: 84628002
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Асгар Фархади: Качество фильма гарантирует ее долговечность

Асгар Фархади: Качество фильма гарантирует ее долговечность

Тегеран, 26 января, ИРНА - Режиссер фильма «Герой» Асгар Фархади сказал, что помимо того, для какой страны снят фильм, именно его качество определяет, останется он в истории кинематографа или нет.

«Я думаю, что качество фильма важнее его продолжительности. Если фильм интересный, мы не обращаем внимания на его продолжительность. Иногда мы смотрим короткий фильм 15-20 минут, и он кажется нам длиннее. Я не думаю, что самым важным аспектом связи фильма со зрителем обязательно является его продолжительность. Хотя зрителям обычно нравятся фильмы с быстрым ритмом, я считаю, что мы не можем сказать, что продолжительность фильма является единственным фактором, который говорит вам, будет ли он налаживать связь со своей аудиторией или нет», - заявил Фархади в интервью Американскому журналу Variety.

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