10 янв. 2022 г., 10:53
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Фильм «Герой» Фархади не получил «Золотой глобус»

Фильм «Герой» Фархади не получил «Золотой глобус»

Тегеран, 10 января, ИРНА - объявлены имена обладателей 70-го «Золотого глобуса», а «герой» Асгара Фархади из Ирана не смог получить награду за лучший неанглоязычный фильм.

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила список обладателей 70-го «Золотого глобуса» в субботу вечером в отсутствие представителей СМИ и красной ковровой дорожки для знаменитостей.

При этом «Собачья сила» стала лучшим драматическим фильмом, а фильм Стивена Спилберга «Вестсайдская история» получил премию за лучшию комедию. Премия «Золотой глобус» за лучшую режиссуру фильма «Собачья сила» досталась Джейну Кэмпиону, а Коди Смит Макафи получил премию за лучшую мужскую роль второго плана за роль в вестерне.   

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