Фильм «Герой» Фархади не получил «Золотой глобус»

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила список обладателей 70-го «Золотого глобуса» в субботу вечером в отсутствие представителей СМИ и красной ковровой дорожки для знаменитостей.

При этом «Собачья сила» стала лучшим драматическим фильмом, а фильм Стивена Спилберга «Вестсайдская история» получил премию за лучшию комедию. Премия «Золотой глобус» за лучшую режиссуру фильма «Собачья сила» досталась Джейну Кэмпиону, а Коди Смит Макафи получил премию за лучшую мужскую роль второго плана за роль в вестерне.