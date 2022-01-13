"Герой" Асгара Фархади вошел в список номинантов премии BAFTA

В число претендентов на получение премии в этой категории вошли также такие картины, как "Купе No 6", "Сядя за роль моей машины", "Рука бога", "Параллельные матери", "Неудачный трах, или Безумное порно", "Побег", "Я создан для тебя", "Агнец", "Самый красивый мальчик в мире", "Париж, 13-й округ", "Маленькая мама", "Рыцари справедливости", "Титан" и "Худший человек на свете".

Фильм двукратного обладателя "Оскара" Асгара Фархади получил Гран-при 74-го Каннского кинофестиваля вместе с фильмом «Купе No 6» Юхо Куосманена в категории "Лучший иностранный фильм".

Герой рассказывает историю человека по имени Рахим, который находится за решеткой из-за неоплаченного долга. Во время двухдневного освобождения из тюрьмы главный герой пытается убедить кредитора простить ему долг.

Это интересная история, которая влечет за собой сложные и парадоксальные, а также поучительные приключения. В драме снялись такие известные актеры и актрисы, как Амир Джадиди, Мохсен Танабанде, Фереште Сард-Орафайе и Сарина Фархади.

Напомним, две премии «Оскара» Фархади получил в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»: в 2012 году за «Развод Надера и Симин» и в 2017 году за «Коммивояжера».