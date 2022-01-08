8 янв. 2022 г., 13:03
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Иранский режиссер стал членом жюри кинофестиваля "Sundance"

Иранский режиссер стал членом жюри кинофестиваля "Sundance"

Тегеран, 8 января, ИРНА – Иранский известный актер и режиссер Пейман Маади стал членом жюри международного кинофестиваля "Sundance".

Актер фильмов "Развод Надера и Симин" и "История Элли" Асгара Фархади наряду с американским режиссером, сценаристом и актрисой Мариэлем Хеллером и продюсером Челси Барнардом избраны жюри программы американских драматических фильмов.
Фестиваль независимого кино Sundance в штате Юта 20-30 января пройдет в этом году в онлайн-формате из-за роста числа заражений омикрон-вариантом коронавируса в стране.
Как отмечается в веб-сайте кинофестиваля, Маади получил серебряный медведь Берлинского кинофестиваля за лучшую мужскую роль за драму "Развод Надера и Симин".

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