Иранский режиссер стал членом жюри кинофестиваля "Sundance"

Актер фильмов "Развод Надера и Симин" и "История Элли" Асгара Фархади наряду с американским режиссером, сценаристом и актрисой Мариэлем Хеллером и продюсером Челси Барнардом избраны жюри программы американских драматических фильмов.

Фестиваль независимого кино Sundance в штате Юта 20-30 января пройдет в этом году в онлайн-формате из-за роста числа заражений омикрон-вариантом коронавируса в стране.

Как отмечается в веб-сайте кинофестиваля, Маади получил серебряный медведь Берлинского кинофестиваля за лучшую мужскую роль за драму "Развод Надера и Симин".