Женская сборная Ирана по футболу уступила Китаю

Встреча, прошедшая в воскресенье завершилась со счетом 7:0 в пользу сборной Китая.

Женская сборная Ирана в первом матче Кубка Азии по футболу сыграла вничью (0:0) с Индией.

Отметим, что уже в среду, 26 января, женская сборная Ирана проведет встречу с Китайским Тайбэем.

Чемпионат Азии по футболу проходит с 20 января по 6 февраля. В женском Кубке Азии-2022 впервые принимают участие 12 лучших команд континента (в предыдущих турнирах участвовало 8), а сам турнир будет отбором на чемпионат мира по футболу среди женщин -2023, который будет совместно организован Австралией и Новой Зеландией.