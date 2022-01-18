Женская сборная Ирана по футболу впервые выступит в Кубке Азии

Континентальный турнир пройдёт с 20 января по 6 февраля.

В женском Кубке Азии-2022 впервые примут участие 12 лучших команд континента (в предыдущих турнирах участвовало 8), а сам турнир будет отбором на чемпионат мира по футболу среди женщин -2023, который будет совместно организован Австралией и Новой Зеландией. Будут сформированы три группы по 4 команды, при этом минимум 25 матчей будут сыграны в течение 18 дней, а затем восемь команд пройдут в четвертьфинал.

Иранские футболистки в первой группе должны сыграть с Индией, Китаем и Китайским Тайбеем.