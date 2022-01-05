Иранские женщины-арбитры рассудят чемпионат Азии по футболу

Азиатская Конфедерация футбола пригласила трех представителей из Ирана для участия в турнире по мини-футболу.
При этом из Ирана в качестве главных арбитров женском Кубке примут участие Махса Горбани и Махназ Зокаи, а Энсие Мафинежад — в качестве Помощника судьи.
Чемпионат Азии по футболу пройдёт с 20 января по 6 февраля. В женском Кубке Азии-2022 впервые примут участие 12 лучших команд континента (в предыдущих турнирах участвовало 8), а сам турнир будет отбором на чемпионат мира по футболу среди женщин -2023, который будет совместно организован Австралией и Новой Зеландией.
Тегеран, 5 января. ИРНА — Азиатская Конфедерация футбола (АФК) сообщила, что три иранских женщины-арбитра рассудят чемпионат Азии по футболу 2022 среди женщин в Индии.
Азиатская Конфедерация футбола пригласила трех представителей из Ирана для участия в турнире по мини-футболу.
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