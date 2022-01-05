Иранские женщины-арбитры рассудят чемпионат Азии по футболу

Азиатская Конфедерация футбола пригласила трех представителей из Ирана для участия в турнире по мини-футболу.

При этом из Ирана в качестве главных арбитров женском Кубке примут участие Махса Горбани и Махназ Зокаи, а Энсие Мафинежад — в качестве Помощника судьи.

Чемпионат Азии по футболу пройдёт с 20 января по 6 февраля. В женском Кубке Азии-2022 впервые примут участие 12 лучших команд континента (в предыдущих турнирах участвовало 8), а сам турнир будет отбором на чемпионат мира по футболу среди женщин -2023, который будет совместно организован Австралией и Новой Зеландией.