17 янв. 2022 г., 18:08
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News Code: 84617003
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Иран сыграет с Ираком и ОАЭ в рамках отборочного турнира ЧМ-22

Иран сыграет с Ираком и ОАЭ в рамках отборочного турнира ЧМ-22

Тегеран, 17 января. ИРНА — 27 января иранские футблолисты сыграют в Тегеране со сборной Ирака в рамках 7-го тура отборочного турнира ЧМ-22, а 1 февраля — со сборной ОАЭ в рамках 8-го тура.

Сборная Ирана по футболу разгромила команду Сирии (3:0) в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в зоне Азиатской конфедерации футбола (AFC).

После шести матчей команда Ирана лидирует в группе А с 16 очками.

В субботу представитель правительства Ирана Али Бахадори Джахроми сообщил, что на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 сборной Ирана будут допущены болельщики.

В Иране с начала вспышки коронавируса в стране в марте 2020 года запретили пускать зрителей на футбольные матчи, в том числе на игры национальной сборной страны.

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