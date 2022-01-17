Иран сыграет с Ираком и ОАЭ в рамках отборочного турнира ЧМ-22

Сборная Ирана по футболу разгромила команду Сирии (3:0) в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в зоне Азиатской конфедерации футбола (AFC).

После шести матчей команда Ирана лидирует в группе А с 16 очками.

В субботу представитель правительства Ирана Али Бахадори Джахроми сообщил, что на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 сборной Ирана будут допущены болельщики.

В Иране с начала вспышки коронавируса в стране в марте 2020 года запретили пускать зрителей на футбольные матчи, в том числе на игры национальной сборной страны.