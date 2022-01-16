АФК похвалила главного тренера женской сборной Ирана по футболу

«В то время как женская сборная Ирана впервые участвует в Кубке Наций, Марьям Ирандуст, главный тренер женской национальной сборной по футболу, заявила, что мы должны не только добиться успеха во время игры, но и изменить свое отношение к этим соревнованиям», - написали на веб-сайте.

В последнем популярном сериале Азиатской футбольной конфедерации под названием «Это моя игра» веб-сайт AFC объясняет, как Иран достиг Кубка Наций и будущее женского футбола страны.

Женская сборная Ирана по футболу заняла 72-е место в мире, когда она участвовала в отборочных матчах 2021 года в Ташкенте, Узбекистан, и никогда не проходила квалификацию на Кубок Наций.

В эти годы они пытались пройти квалификацию на Кубки Азии 2010, 2014 и 2018 годов, но потерпели неудачу, но их боевой дух и выступления на Играх в Узбекистане дали им историческую квалификацию и изменили взгляды на иранский женский футбол.