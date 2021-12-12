Иран готов обмениваться электроэнергией с соседними странами

Расширение электросети Ирана с соседними странами в соответствии с международными стандартами с целью развития обмена и экспорта электроэнергии является одним из приоритетов министерства энергетики 13-й администрации страны.
Министр энергетики Ирана назвал синхронизацию электрической сети страны с Россией и присоединение к электросетям стран Персидского залива путем подводного кабеля.
Он на встрече с главами миссий Исламской Республики в соседних странах заявил о производстве турбины класса F, отметив, что Иран является одной из немногих стран в мире, которая производит электрооборудование, турбины, генераторы и т. д. на высочайшем технологическом уровне.
По его словам, крупные энергетические проекты, включая гидроэлектростанции, выполнены Ираном в таких странах, как Россия, Сирия, Ирак, Шри-Ланка, Таджикистан и т.д.
Будучи одним из основных игроков на энергетическом рынке Западной Азии, Иран в настоящее время превращается в крупный энергетический узел в регионе, поскольку страна следует всеобъемлющему плану синхронизации своей энергосистемы с соседними странами.
Ирак был первым соседом, национальная электрическая сеть которого была синхронизирована с энергосистемой Исламской Республики еще в ноябре 2019 года, и теперь Министерство энергетики следует плану подключения электрических сетей России и Азербайджана к иранской энергосистеме.
Тегеран, 12 декабря, ИРНА – Иран возможен обмениваться электроэнергией с Афганистаном, Туркменистаном, Азербайджанской Республикой, Арменией, Турцией и Ираком. Об этом заявил министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиян.
Расширение электросети Ирана с соседними странами в соответствии с международными стандартами с целью развития обмена и экспорта электроэнергии является одним из приоритетов министерства энергетики 13-й администрации страны.
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