Иран и Ирак договорились продолжить поставки энергии и погашать долги

Маджид Мехди Хантуш сегодня воскресенье в кулуарах встречи с Министр энергетики Исламской Республики Иран Резой Ардаканияном в Министерстве энергетики сказал журналистам, что «Очень хорошее сотрудничество между Исламской Республикой Иран и Республикой Ирака ни от кого не скрывается».

«В последние годы Исламская Республика Иран оказала большую помощь в поставках топлива, необходимом для электростанций Республики Ирак, и в экспорте электроэнергии в эту страну», - отметил он.

Министр энергетики Ирака заявил: ‌ «На наших встречах обсуждались все решения по энергоснабжению, и сотрудничество определенно является непрерывным».

«На этих встречах они говорили о выплате долга Ирака Исламской Республике Иран в двух секторах газа и электроэнергии, и сотрудничество между двумя странами определенно расширяется», - заключил он.