Вооруженные силы Ирана нейтрализуют любую угрозу

"Армия и вооруженные силы Ирана всегда готовы к стратегическому, оперативному и тактическому противостоянию, чтобы сохранять территориальную целостность, безопасность и региональную мощь страны против коалиции врагов, США и сионистского режима", отметил он на церемонии открытия военных учений "Зольфагар 1400".
Он выразил надежду, что враги воздержатся от проверки воли и силы армии и КСИР.
Военные учения иранской армии под кодовым названием "Зольфагар 1400" в воскресенье начались в провинциях Хормозган, Систан и Белуджистан, на Макранском побережье, и в северной части Индийского океана.
Учения "Зольфагар 1400" проходят с участием подразделений ВМФ, ПВО, ВВС и Сухопутных войск Ирана.
Тегеран, 7 ноября, ИРНА – Вооруженные силы, включая армия и Корпус стражей Исламской революции, нейтрализуют любую угрозу с любой территории. Об этом заявил командующий базой Хатам аль-Анбия генерал Голамали Рашид в воскресенье.
"Армия и вооруженные силы Ирана всегда готовы к стратегическому, оперативному и тактическому противостоянию, чтобы сохранять территориальную целостность, безопасность и региональную мощь страны против коалиции врагов, США и сионистского режима", отметил он на церемонии открытия военных учений "Зольфагар 1400".
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