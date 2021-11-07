Вооруженные силы Ирана нейтрализуют любую угрозу

"Армия и вооруженные силы Ирана всегда готовы к стратегическому, оперативному и тактическому противостоянию, чтобы сохранять территориальную целостность, безопасность и региональную мощь страны против коалиции врагов, США и сионистского режима", отметил он на церемонии открытия военных учений "Зольфагар 1400".

Он выразил надежду, что враги воздержатся от проверки воли и силы армии и КСИР.

Военные учения иранской армии под кодовым названием "Зольфагар 1400" в воскресенье начались в провинциях Хормозган, Систан и Белуджистан, на Макранском побережье, и в северной части Индийского океана.

Учения "Зольфагар 1400" проходят с участием подразделений ВМФ, ПВО, ВВС и Сухопутных войск Ирана.