На юге Ирана начались крупномасштабные военные учения

Учения "Зольфагар 1400" проходят с участием подразделений ВМФ, ПВО, ВВС и Сухопутных войск Ирана.

Такие цели, как сбор радиоэлектронной, сигнальной и противоэлектронной информации о действиях противостоящих сил с использованием систем наблюдения и навигации тактических и береговых подразделений, с различными типами иранских разведывательных беспилотных летательных аппаратов как Абабил 3, Ясир 3, Садег, Мохаджер 4 и Симорг и разведывательных самолетов, включая P3F, RF4 и Boeing 707 успешно реализованы. Об этом заявил глава пресс-службы учений адмирал Махмуд Мусави.

Он назвал мониторинг воздушного пространства страны и общего полигона в южной части страны силами ПВО Исламской Республики Иран, а также огонь системами ПВО с вражескими целями, а также воздушное патрулирование с помощью БПЛА целями этих учений.

Адмирал Мусави заявил, что установление безопасности на Западной Азии благодаря единству региональных государства практическим шагом. Послание военных учений "Зольфагар 1400" – готовность к установлению мира и дружбы, полагаясь на собственные возможности.