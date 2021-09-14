Раиси примет участие в заседании ШОС в Таджикистане

Раиси в рамках своего первой иностранной поездки посетит Таджикистан с официальным визитом.
Кроме выступления на заседании ШОС, президент Ирана во главе высокопоставленной делегации проведет двусторонние встречи с лидерами стран-участниц ШОС.
Иранский президент также проведет двустороннюю встречу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана в целях борьбы с терроризмом, экстремизмом и экономического сотрудничества. Иран статус наблюдателя при ШОС получил еще в 2005 году.
Тегеран, 14 сентября, ИРНА - Президент Ирана Эбрахим Раиси по приглашению своего таджикского коллеги Эмомали Рахмона в четверг 16 сентября отправится в Таджикистан, чтобы принять участие в заседании лидеров Шанхайской организации сотрудничества.
Раиси в рамках своего первой иностранной поездки посетит Таджикистан с официальным визитом.
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