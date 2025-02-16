16 февр. 2025 г., 18:25
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Новости ID: 85752986
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ХАМАС: Удар по полицейским в Рафахе — серьезное нарушение соглашения о прекращении огня

16 февр. 2025 г., 18:25
Новости ID: 85752986
ХАМАС: Удар по полицейским в Рафахе — серьезное нарушение соглашения о прекращении огня

Тегеран. 16 февраля. ИРНА — Исламское движение сопротивления ХАМАС осудило недавнюю атаку, совершённую израильским беспилотником на востоке города Рафах, в результате которой погибли три сотрудника полиции, отвечавшие за обеспечение гуманитарной помощи. В заявлении ХАМАС говорится, что это нападение является явным и опасным нарушением соглашения о прекращении огня.

В заявлении также подчеркивается, что данное преступление добавляется в список постоянных нарушений и обмана со стороны оккупационного режима. ХАМАС указал на недавнее заявление Израиля о запрете на ввод сборных домов и тяжелой техники, несмотря на обязательства, взятые на себя этим режимом.

ХАМАС акцентировал внимание на том, что задержка Израиля в начале второго этапа переговоров свидетельствует о его отсутствии серьезности в выполнении соглашения, одобренного посредниками и подтвержденного международным сообществом. Это также указывает на преступные намерения Нетаньяху, который пытается затянуть процесс соглашения и обмена пленными, стремясь вернуться к агрессии и совершению новых преступлений против палестинского народа.

В заключение своего заявления ХАМАС осудил это жестокое преступление и все случаи нарушения соглашений и гуманитарных протоколов, возложив всю ответственность за последствия на оккупационный режим. ХАМАС призвал посредников выполнить свои обязанности по принуждению израильской стороны к выполнению обязательств и вмешаться для остановки повторных нарушений прекращения огня, требуя от Израиля полного выполнения гуманитарного протокола и немедленного начала второго этапа переговоров.

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