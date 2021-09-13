Раиси посетит Таджикистан с визитом

Как сообщают СМИ, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 16-17 сентября в Таджикистане, будет объявлено о начале процедуры приема в ее члены Ирана.

На данный момент в ШОС входят восемь стран: Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан.

Соглашение Ирана и МАГАТЭ

Он в ответ на вопрос о вчерашнем соглашении между Ираном и МАГАТЭ назвал отношения между Исламской Республикой и агентством обычными и техническими. «Пока МАГАТЭ поддерживает свои недискриминационные отношения с Ираном без политизации, Иран серьезно продолжит свое сотрудничество с ним», добавил он.

Хатибзаде заявил, что визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Иран перед заседанием совета управляющих состоялся в рамках двусторонних вопросов. Он назвал визит Гросси в Иран конструктивным, добавив, что сотрудничество между Тегераном и агентством продолжится в рамках технических взаимодействий без вмешательства других стран.

По его словам, вице-президент и глава ОАЭИ Мохаммад Эслами встретится с генеральным директором МАГАТЭ Гросси на полях предстоящей генеральной конференции в Вене, а генеральный директор МАГАТЭ Гросси также посетит Тегеран в ближайшем будущем для проведения консультаций на высоком уровне с правительством страны.

Официальный представитель МИД ИРИ подчеркнул, что Тегеран восстановит доступ технической группы МАГАТЭ к видеокамерам на иранских ядерных объектах лишь в случае достижения соглашения.