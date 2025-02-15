Начался шестой раунд обмена пленными между ХАМАС и сионистским режимом

Автомобили Международного комитета Красного Креста направились в Хан-Юнис на юге сектора Газа с целью осуществления шестого раунда первого этапа соглашения о прекращении огня. В рамках данной операции планируется передача трех израильских заложников, удерживаемых движением ХАМАС.

Вооруженные силы сионистского режима сообщили о своей готовности к приему заложников в районе Раим на территории сектора Газа.

По данным информационных источников, Сопротивление Палестины выставило на обозрение 10 единиц различного оружия в месте передачи заложников. Эти трофеи были захвачены группировкой "Сарая аль-Кудс" (военное крыло движения "Исламский джихад") и Бригадами "Изз ад-Дин аль-Кассам" (военное крыло движения ХАМАС) в ходе операции "Буря Аль-Аксы".