Аракчи исключил временное соглашение Ирана с группой "4+1"

"Исламская Республика Иран переговаривает лишь об отмене жестких санкций против иранского народа", заявил Аракчи, назвав такие слухи, как поэтапный план или временное соглашение необоснованными.
По его словам, Иран не стремится вести переговоры, которые оказываются потерей времени, а одновременно он не торопится для достижения цели.
"Переговоры должны пройти тщательно, сохраняя интересы страны", подчеркнул он.
Он заключил, что любое решение о ходе переговоров в Вене принято в Тегеране.
Тегеран, 20 апреля, ИРНА – Комментируя некоторые ложные сообщения, распространенные в западные СМИ, замглавы МИД ИРИ по политическим вопросам Аббас Аракчи подчеркнул, что такие вопросы как "временной соглашение" не были обсуждены на переговорах между Ираном и группой "4+1".
"Исламская Республика Иран переговаривает лишь об отмене жестких санкций против иранского народа", заявил Аракчи, назвав такие слухи, как поэтапный план или временное соглашение необоснованными.
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