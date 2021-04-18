Глава МИД Австрии с оптимизмом смотрит на прогресс в переговорах по ядерной сделке в Вене

"У нас очень чувствительная ситуация в настоящее время, и эти переговоры могут стать нашим последним шансом спасти СВПД", отметил он в ответ на вопрос о ходе переговоров в Вене.

Есть много возможностей для сотрудничества между Тегераном и Веной

Глава МИД Австрии заявил, что ТПП Австрии следят за переговорами по СВПД, так как Тегеран и Вена могут укреплять сотрудничество в многих областях.

Указав на продолжение давних отношений двух стран несмотря на давления из-за жестких санкций США, он сказал, что Иран и Австрия смогли поддерживать свои связи в трудные времена.

18-е заседание совместной комиссии по СВПД с 2 апреля началось в формате онлайн. Представители стран-участников ядерной сделки решили продолжать переговоры в Вене.

У нас осталось мало времени, чтобы спасти СВПД

Министр иностранных дел Австрии встретился с замглавы МИД ИРИ по политическим вопросам Аббасом Аракчи и спецпредставителем США по делам Ирана Робертом Мали в Вене. Он по итогам своих встреч заверил, что обе стороны конструктивно работают над приемлемым решением для спасения ядерного соглашения. "Они находятся под большим давлением, так как у них осталось мало времени", добавил он.

Отмена санкций Ирана – на повестке дня

Он в ответ на вопрос ИРНА о готовности Вашингтона для снятия санкций против Ирана заявил: "Отмена санкций включена в повестку дня одной из двух групп экспертов. Я знаю, что переговорщики попытаются найти решение, чтобы обеспечить интересы обеих сторон".

Теракт на ядерном объекте в Натанзе

Комментируя теракт на ядерном объекте в Натанзе на прошлой неделе, Шалленберг призвл всех сторон к сдержанности, отметив, что обострение ситуации никому не приносит выгоду.

"Давление на переговоры в Вене огромно, но его продолжение нас обнадеживает", заключил он.

11 апреля в Иране сообщили об инциденте на ядерном объекте в Натанзе, связанным с системой распределения энергии, не уточнив деталей о происшествии. Позже вице-президент страны, руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салех назвал инцидент терактом и сообщил, что страна «оставляет за собой право на ответные действия».

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