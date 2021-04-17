17 апр. 2021 г., 19:14
Journalist ID: 2177
News Code: 84298607
0 Persons

Стороны на переговорах по СВПД могут начать работу над совместным документом

Стороны на переговорах по СВПД могут начать работу над совместным документом

Тегеран, 17 апреля. ИРНА — Переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене достигли стадии, когда стороны могут начать работу над совместным документом по иранской ядерной сделке, заявил в субботу глава иранской делегации, замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Переговоры достигли той стадии, когда можно работать над совместным текстом документа по ядерной сделке", сказал Аракчи.

По словам дипломата, возникает новое взаимопонимание и существуют точки соприкосновения всех сторон в плане конечных целей переговоров.

При этом Аракчи подчеркнул, что впереди нелегкий путь, поскольку существуют серьезные разногласия.

"Иранская делегация предоставила собственные письменные наработки по теме атомной проблемы и снятию санкций, которые могут стать хорошей основой для переговорного процесса с целью достижения окончательного документа" резюмировал он.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 16 =