Стороны на переговорах по СВПД могут начать работу над совместным документом

"Переговоры достигли той стадии, когда можно работать над совместным текстом документа по ядерной сделке", сказал Аракчи.

По словам дипломата, возникает новое взаимопонимание и существуют точки соприкосновения всех сторон в плане конечных целей переговоров.

При этом Аракчи подчеркнул, что впереди нелегкий путь, поскольку существуют серьезные разногласия.

"Иранская делегация предоставила собственные письменные наработки по теме атомной проблемы и снятию санкций, которые могут стать хорошей основой для переговорного процесса с целью достижения окончательного документа" резюмировал он.