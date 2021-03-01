Бизнес-форум "Иран-Европа" стартовал в Тегеране

Бизнес-форум "Иран-Европа" пройдет при поддержке Международного торгового центра (ITC) и Европейского союза.

Рассмотрение новой стратегии выхода иранских товаров и технических услуг на европейский рынок, поддержка и расширение отношений между иранскими финансовыми рынками и банками с Европой, поддержка европейских компаний, заинтересованных в ведении бизнеса с Ираном в условиях санкций США и в рамках европейских обязательств по СВПД, изучение путей развития торговли лекарственными растениями, автозапчастями, нефтехимической продукцией и услугами информационных технологий между Ираном и Европой, перспективы европейских инвестиций в Иран, развитие иранской частного сектора Ирана и сотрудничество между двумя сторонами в сфере туризма и сельского хозяйства – основные темы форума.

Иран поддерживает экономические отношения (экспорт и импорт) с 44 европейскими странами, такими как Великобритания, Франция, Германия, Италия, Чехия, Швейцария, Швеция, Австрия, Бельгия, Дания, Испания, Ирландия, Хорватия, Нидерланды, Португалия, Польша, Украина и Россия.

Напомним, объем внешней торговли Ирана с Европой за последние 7 месяцев превысил 15 млн 910 тыс. 816 тонн на сумму 8 млрд 807 млн 879 тыс. 841 долларов. Общая сумма внешней торговли Ирана с Европой за указанный период составил 38 млрд 278 млн долларов.

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