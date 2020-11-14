Объем внешней торговли Ирана с Европой составил 8,8 млрд долларов

Он отметил, что объем экспорта из Ирана в Европу за последние семь месяцев составил 5 млн 605 тыс. 891 тонн товаров на сумму 2 млрд 66 млн 840 тыс. 538 долларов.

По его словам, Турция (1 млрд 489 млн 372 тыс. 408 долларов), Россия, Германия и Италия оказались в числе основных направлений экспорта из Ирана. Наименьший объем экспорта из Ирана был осуществлен 13 тыс. 952 долларов в Шотландию.

Латифи заявил, что Иран экспортировал товары в 37 европейские страны, включая Австрия, Германия, Босния и Герцеговина, Бельгия, Швейцария, Дания, Франция, Испания, Великобритания, Италия, Нидерланды, Швеция, Словакия и Норвегия.

«Объем импорта из 44 европейских стран превысил 10 млн 304 тыс. 925 тонн товаров на сумму 6 млрд 741 млн 39 тыс. 303 долларов», отметил он. Наибольший объем импорта в Иран составлен из Турции (2 млрд 234 млн 670 тыс. 640 долларов), Германия, Россия и Великобритания также оказались в другие направления.

Иран в целом импортировал из 44 европейских стран, включая Великобритания, Франция, Германия, Италия, Чехия, Швейцария, Швеция, Австрия, Бельгия, Дания, Испания, Ирландия, Хорватия, Нидерланды, Португалия, Польша, Украина и Россия.

Общая сумма внешней торговли за последние 7 месяцев составила 38 млрд 278 млн долларов. Объем внешней торговли в весовом выражении снизился на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 85 млн тонн.

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