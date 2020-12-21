21 дек. 2020 г., 09:18
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News Code: 84155804
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Министр нефти Ирана прибыл в Москву

Министр нефти Ирана прибыл в Москву

Тегеран, 21 декабря. ИРНА — Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сегодня для встречи с властями России прибыл в Москву.

В рамках поездки планируется встреча с вице-премьером РФ Александром Новаком и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Во время консультаций будут обсуждаться последние изменения на нефтяном рынке.

Посол Ирана в РФ Казем Джалали и ряд российских властей приветствовали иранского министра по прибытии в Москву.

3 декабря министры ОПЕК+ договорились нарастить добычу углеводородов с 1 января 2021 года на 500 тысяч б/с. Также страны альянса будут ежемесячно проводить заседания для обзора текущего состояния нефтяного рынка и корректировки дальнейшего уровня ограничений добычи. Всего государства ОПЕК+ намерены вернуть на рынок 2 млн б/с.

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