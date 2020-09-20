20 сент. 2020 г., 21:53
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News Code: 84047937
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Постпредство Ирана при ЕС призвало международное сообщество занять более активную позицию

Постпредство Ирана при ЕС призвало международное сообщество занять более активную позицию

Тегеран, 20 сентября. ИРНА — Постоянное представительство Ирана при Европейском союзе в ответ на утверждения США о возвращении санкций ООН против Тегерана призвало международное сообщество занять более активную позицию для защиты международного правопорядка.

"Международное сообщество должно изменить свою позицию с отказа на активное непослушание в целях защиты международного правопорядка", говорится в сообщении иранского постпредства, размещенном в Twitter.
"Одних слов лишь недостаточно против хулигана, подкрепляющего свои слова бунтарскими действиями. Все страны несут ответственность за соблюдение законности", говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео объявил о вступлении в силу санкций ООН против Ирана, несмотря на то, что в самой организации с этим не согласны. Помпео пригрозил странам, которые не станут соблюдать обязательства по реализации санкций последствиями уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий Вашингтона.
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