Политика максимального давления США на Иран привела к максимальной изоляции Вашингтона

"Сегодня, 20 сентября памятный день в истории нашей дипломатии. США, будучи страной, продавливающей свои интересы силой, предпринимали в течение примерно 2,5 года серьезные усилия для восстановления санкций ООН против иранской нации – процесс, который в последние месяцы пришел к своему неминуемому краху", сказал Рухани.
"С момента выхода из ядерной сделки США пытались объединить мир в коалицию против Ирана, перетянув на свою сторону Евросоюз, а также провоцируя Тегеран на такие действия, которыми Вашингтон мог бы воспользоваться, чтобы восстановить международные санкции против Ирана", добавил иранский президент.
"К счастью, в течение этого периода абсолютно на всех этапах США ждал провал и негативная реакция со стороны международного сообщества, даже со стороны своих традиционных союзников", сказал Рухани.
Президент Ирана подчеркнул, что Тегеран готов ответить на бандитизм Вашингтона в отношении иранского народа.
Кроме того, Рухани напомнил участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе о том, что Иран вернется к его полному выполнению, как только они сделают то же самое.
По словам Рухани, США всегда считали Совбез ООН "своей силой", не рассчитывая на "провал" там. Однако получилось наоборот — он напомнил о том, что члены СБ ООН не признали требование Вашингтона восстановить санкции против Тегерана, поблагодарив организацию за противодействие "незаконным требованиям США", выделив Россию и Китай из-за их поддержки.
Ранее в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео объявил о вступлении в силу санкций ООН против Ирана, несмотря на то, что в самой организации с этим не согласны. Помпео пригрозил странам, которые не станут соблюдать обязательства по реализации санкций последствиями уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий Вашингтона.
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Тегеран, 20 сентября. ИРНА — Попытки США оказать максимальное давление на Иран привели к максимальной изоляции Вашингтона. Об этом заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Рухани.
"Сегодня, 20 сентября памятный день в истории нашей дипломатии. США, будучи страной, продавливающей свои интересы силой, предпринимали в течение примерно 2,5 года серьезные усилия для восстановления санкций ООН против иранской нации – процесс, который в последние месяцы пришел к своему неминуемому краху", сказал Рухани.
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