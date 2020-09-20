20 сент. 2020 г., 21:35
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News Code: 84047927
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Зариф призвал Трампа изменить курс

Зариф призвал Трампа изменить курс

Тегеран, 20 сентября. ИРНА — Президент США Дональд Трамп должен изменить курс прежде, чем госсекретарь Майк Помпео превращает лозунг «Вернём Америке былое величие» в посмешище во всем мире. Об этом заявил в воскресенье глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Мир заявляет, что санкции Совета Безопасности (в отношении Ирана) не были восстановлены. Но мистер «Мы солгали, обманули, украли» грозит наказать мир, который отказывается жить в его параллельной вселенной", написал Зариф в своем Twitter.

"Прежде, чем госсекретарь Майк Помпео ревращает  лозунг «Вернём Америке былое величие» в посмешище во всем мире Трамп должен изменить курс", добавил он.

Ранее в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео объявил о вступлении в силу санкций ООН против Ирана, несмотря на то, что в самой организации с этим не согласны. Помпео пригрозил странам, которые не станут соблюдать обязательства по реализации санкций последствиями уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий Вашингтона.
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