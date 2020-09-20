Зариф призвал Трампа изменить курс

"Мир заявляет, что санкции Совета Безопасности (в отношении Ирана) не были восстановлены. Но мистер «Мы солгали, обманули, украли» грозит наказать мир, который отказывается жить в его параллельной вселенной", написал Зариф в своем Twitter.

"Прежде, чем госсекретарь Майк Помпео ревращает лозунг «Вернём Америке былое величие» в посмешище во всем мире Трамп должен изменить курс", добавил он.

Ранее в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео объявил о вступлении в силу санкций ООН против Ирана, несмотря на то, что в самой организации с этим не согласны. Помпео пригрозил странам, которые не станут соблюдать обязательства по реализации санкций последствиями уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий Вашингтона.

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